Caricatore elettronico unico, dal 28 dicembre 2024 in vigore la nuova normativa europea. Con una sola eccezione

La proposta legislativa era arrivata nel 2021 e la direttiva era stata approvata nell’ottobre del 2022. Da sabato 28entra inlasulche, uniformando i nuovi prodotti venduti nel continente con la presenza obbligatoria di una porta usb di tipo C, consentirà di porre fine allo spreco di migliaia di tonnellate di rifiuti elettronici. Una eco-rivoluzione nel campo dell’alimentazione dei dispositivi elettronici, ma anche una vita più facile per chi li utilizza e un risparmio per le tasche considerata la spesa di 250 milioni di euro all’anno.L’obbligo della porta, già ampiamente diffusa tra i principali produttori di tecnologia, scatterà per una lunga serie di dispositivi: telefoni cellulari, tablet, fotocamere digitali, caschi e cuffie, console per videogiochi manuali, altoparlanti portatili, libri digitali, mouse, tastiere, microfoni, sistemi di navigazione portatili, console portatili e lettori di ebook venduti nel territorio comunitario, mentre per i nuovi laptop l’obbligo entrerà inil 28 aprile 2026.