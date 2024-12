Anteprima24.it - ‘Capodanno Cetara’: la tradizione di San Silvestro aspettando il 2025 in piazza

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiTorna anche quest’anno il magico Capodanno a Cetara, la tradizionale festa inSan Francesco compie 10 anni, per rinnovare una serata speciale, piena di musica, luci e quell’atmosfera unica che solo Cetara sa regalare. Un’occasione per radunare gli amici, la famiglia e trascorrere una notte indimenticabile accompagnati dalle note calde di un tempo che fa ancora sognare. Dallo scoccare della mezzanotte, tutti in strada per dare il benvenuto ale il via allo spettacolo tanto atteso nella magia del borgo illuminato dai giochi di luce e colori. Non mancheranno sorrisi, brindisi e la gioia di accogliere il nuovo anno tutti insieme, sotto il cielo illuminato dai fuochi d’artificio. Aria di gran festa, italian revival&dance, con tutto il meglio della musica anni 70, 80 e 90, insieme ai dj Michele Alterio e Nicola Sorrentino che apriranno le danze, in collaborazione con Endless Organization, Forum dei Giovani di Cetara, Amici del Forum, Rich&Bitch e My Bubu che hanno sostenuto l’amministrazione comunale nell’organizzazione dei particolari.