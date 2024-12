Pronosticipremium.com - Beto scontento, l’Everton apre all’addio: concorrenza per la Roma

-2 al ritorno in campo della, nella difficile trasferta sul campo del Milan che chiuderà il 2024. Tanta voglia di ottenere uno scalpo importante, lontano da un Olimpico garanzia per i giallorossi, per poi gettarsi in un gennaio chiave, sotto tanti punti di vista. Sul campo sarà il derby ad aprire le danze, ma l’attenzione verrà catalizzata da un calciomercato potenzialmente importante. Tra le cose, Ranieri brama un vice Dovbyk di livello, un’alternativa che possa magari dargli la possibilità di passare alla doppia punta, ed oltre alla possibile scambio Raspadori-Pellegrini, rimane in lista.L’avventura al, ad un anno e mezzo dal suo arrivo, è decisamente negativa, e in questa stagione il totale è di 13 presenza tra Premier League e coppe condite da 4 gol e 1 assist. Non fatevi però ingannare: in campionato solo una da titolare su 10 e una rete messa a segno, con le altre tre siglate nelle altre competizioni con avversari di serie minori.