Babbo Natale Musk magro con le siringhe per il diabete Fate la mia dieta! Ed è subito scandalo

Su X fa discutere la foto di unsnello. Dietro la ‘maschera’ l’imprenditore Elon, che pubblica lo scatto con un commento lapidario di due parole: “Ozempic Santa”. Il riferimento è ai farmaci antie antiobesità che sono sotto i riflettori da mesi e promettono il raggiungimento di significative perdite di peso nei pazienti trattati. Tanto basta per accendere il dibattito e i commenti, anche di qualcuno che invita alla prudenza e a non banalizzare temi seri come la lotta all’obesità.in un secondo post rivela pure quale delle molecole che fanno parte della famiglia degli agonisti del recettore del Glp-1 sta utilizzando nello specifico: “Tecnicamente, Mounjaro, ma non ha lo stesso suono“, scrive ironicamente il Ceo di Tesla e fondatore di SpaceX.., laanti-e le polemicheNon è la prima volta che il nome diviene associato a questi farmaci, in primo luogo perché è stato fra i primi pazienti Vip a dichiararne l’uso, ma anche per esternazioni recenti, come quella pubblicata sempre via X l’11 dicembre: “Niente migliorerebbe di più la salute, la durata e la qualità della vita degli americani che rendere” questi farmaci “super economici per il pubblico.