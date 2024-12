Davidemaggio.it - Attacco al Potere: il cast dello spin-off

Su Mediaset Infinity è disponibile, gratis e in esclusiva, la serie completaal– Paris has fallen, lo-off della saga cinematografica ricca di complotti, misteri e tanta, tanta azione.Neltroviamo:L’attore Tewfik Jallab, nella serie interpreta Vincent Taleb, a capo della scorta di un importante politico;Tewfik Jallab (Vincent Taleb) in una scena dial- Paris has fallenL’attrice Ritu Arya che interpreta Zara Taylor con cui collabora l’ufficiale Taleb, comparsa in The Umbrella Academy, Red Notice e Barbie;Ritu Arya (Zara Taylor) in una scena dial- Paris has fallenOltre alla coppia di agenti, sullo sfondo, una liaison di Taleb con Madame le Présidente de la République Juliette Levesque interpretata da Emmanuelle Bercot, miglior attrice a Cannes per Mon roi;Emmanuelle Bercot (Juliette Levesque) in una scena dial- Paris has fallenSean Harris è Jacob Pearce, ex capitano della Légion Étrangère francese e ora a capo di un gruppo di terroristi.