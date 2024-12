Movieplayer.it - Wicked sta per arrivare in digitale negli USA, ecco la data di uscita

Universal ha svelato ladiStati Uniti del film, con star Cynthia Erivo e Ariana Grande, in formato, il film targato Universal tratto dal musical di Broadway, arriverà presto in formatosul mercato americano.Stati Uniti, infatti, sarà disponibile per la visione nelle case a partire dal 31 dicembre, 40 giorni dopo il debutto nelle sale. L'arrivo diinAttualmenteha superato quota 400 milioni di dollari incassati in America, stabilendo numerosi record per un progetto tratto da uno spettacolo teatrale. Il film diretto da Jon M. Chu con star le attrici Cynthia Erivo e Ariana Grande sarà poi messo in vendita in formato DVD, Blu-Ray e 4K UHD dal 4 febbraio .