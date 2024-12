Agi.it - Un padre salva la figlia di 11 mesi donandole parte del suo fegato

AGI - Hato la vita delladi 11del suo. Protagonista della vicenda a lieto fine è un papà greco di 31 anni. L'intervento è avvenuto all'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino. Si tratta del primo trapianto dipediatrico da vivente in Piemonte. La bimba era affetta da una grave cirrosi epatica scompensata, esito del fallimento di due precedenti interventi chirurgici eseguiti in Grecia nel tentativo di riparare la malformazione da cui era affetta, l'atresia delle vie biliari. L'Hellenic Transplant Organization di Atene aveva inviato richiesta al Centro nazionale trapianti di Roma per attivare l'accordo vigente tra Italia e Grecia, valido per lo scambio di pazienti con necessità di trapianto e di organi idonei per trapianto. Il Centro Regionale Trapianti del Piemonte-Valle d'Aosta, interpellato dal CNT, ha inoltrato la richiesta al professor Renato Romagnoli, direttore del Dipartimento Trapianti della Città della Salute e del programma trapiantoadulto e pediatrico della Regione Piemonte, il quale ha dato subito parere favorevole alla presa in carico e al trasferimento della bambina e dei suoi familiari a Torino.