NFL 2024 2025 il Natale su Netflix funziona Chiefs primo seed i Ravens vanno in testa alla AFC North

Leggi su Sportface.it

Buona la prima per la NFL su. Per il secondo anno consecutivo il football americano si è preso la scena nel giorno di, questa volta con un esclusiva globale sulla piattaforma streaming che aveva acquisito i diritti per la trasmissione del double header: prima i Kansas Citycampioni in carica impegnati a Pittsburgh contro gli Steelers, poi i Baltimoreospiti degli Houston Texans.ha fatto le cose in grande, fornendo innanzitutto un servizio che ha lasciato soddisfatti gli appassionati, e provando anche a far sintonizzare l’utente medio in teoria poco interessatolega americana con l’halftime show in Texas di Beyoncé. Arrivata in sella a un cavallo bianco, Queen Bey ha eseguito per la prima volta dal vivo alcune canzoni del suo ultimo disco, l’album country ‘Cowboy Carter’, tra cui la hit ‘Texas Hold ‘Em, ‘Jolene’ e ‘Levii’s Jeans’, in duetto con Post Malone.