Ilfattoquotidiano.it - Mozambico, 6mila detenuti evasi dal carcere di massima sicurezza: 33 morti. L’opposizione: “C’è un piano dietro le violenze e i saccheggi”

Almenosono fuggiti da una prigione dia Maputo, capitale del, il giorno di Natale in seguito a una rivolta. Trentatré prigionieri sonoe altri 15 sono rimasti feriti durante uno scontro con le forze di. Lo ha dichiarato il capo della polizia del Paese, Bernardino Rafael.Isono fuggiti ieri. Nel Paese sono in corso le violente proteste per via delle elezioni del 9 ottobre e la controversa decisione della Corte costituzionale: lunedì i magistrati hanno confermato la vittoria del partito al potere da circa 50 anni, il Fronte di Liberazione del(Frelimo).dopo il verdetto delle toghe: la vittoria elettorale è del partito al potere da 50 anni – Dopo il verdetto della Corte, sono esplosi gli atti vandalici e la violenza.