Oasport.it - LIVE Darderi-Carballes Baena 6-3 5-2, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: l’azzurro serve per il match

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-2 DOPPIO BREAK! SI! Non passa il dritto dell’iberico. Dopo il cambio di camposervirà per il!40-AD Palla del doppio break. Disastroso dritto a campo aperto dello spagnolo.40-40 Peccato. Scappa via il dritto dal centro dell’italo-argentino.40-AD Palla del doppio break. Devastante serie di dritti di Luciano.40-40 Ottima difesa di, che non molla. Parità.30-40 Palla del doppio break. Gran passante di rovescio del!30-30 Di un soffio in corridoio il rovescio in back incrociato dell’italo-argentino.15-30 Scambi durissimo conquistato da Luciano, che martella con il dritto costringendo all’errore l’avversario.15-15 Dritto lungolinea dello spagnolo che spolvera la riga.0-15 In corridoio il rovescio in uscita dal servizio di