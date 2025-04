Salvini apre il congresso della Lega | Negoziamo con Trump sui dazi azzeriamo le politiche suicide dell’Ue La frecciata al M5s sul riarmo

Leggi su Open.online

«Benvenuto ai fratelli lombardi, veneti e piemontesi. Ma anche ai fratelli siciliani, pugliesi, romani. Per loro è la prima volta a un». A Firenze si aprono oggi le assise del Carroccio: non si tenevano dal dicembre 2013. Anche perché, tecnicamente, quello che si svolge questo weekend a Firenze è ilnazionale di un partito giovanissimo: laPremier, soggetto politico fondato nel dicembre 2017 per marcare la cesura con la “vecchia”di Umberto Bossi, oberata da guai finanziari (dovette restituire 41 milioni sottratti al fisco) e dallo stigma duro a morire verso il Meridione, e pure verso la bandiera italiana tout court. Ad aprire il, presieduto da Giancarlo Giorgetti, è stato proprio Matteo, candidato unico a succedere a se stesso alla segreteria del partito.