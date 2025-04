Andria madre e figlia muoiono in un incidente d’auto sulla strada provinciale | la ragazza era incinta

madre e figlia di 62 e 32 anni, hanno perso la vita in un tragico incidente accaduto sulla strada provinciale di Andria e Bisceglie, dove due automobili, una Lancia Y e una Mazda, si sono scontrate bruscamente. La Mazda è finita fuori strada e si è ribaltata e nello schianto sono rimaste ferite anche altre 2 persone. Sul posto sono intervenuti la Polizia locale di Andria, le ambulanze del 118 e i Vigili del Fuoco. Secondo quanto riferisce il quotidiano locale Trani viva, l’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale di Trani.Andria, madre e figlia rimaste uccise nell’incidente: ci sono altri feritiLa giovane donna coinvolta nello schianto si chiamava Margherita Liddo ed era al settimo mese di gravidanza: dopo l’arrivo dei soccorsi è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Bonomo di Andria, ma è deceduta non molto tempo dopo il ricovero. Secoloditalia.it - Andria, madre e figlia muoiono in un incidente d’auto sulla strada provinciale: la ragazza era incinta Leggi su Secoloditalia.it Due donne,di 62 e 32 anni, hanno perso la vita in un tragicoaccadutodie Bisceglie, dove due automobili, una Lancia Y e una Mazda, si sono scontrate bruscamente. La Mazda è finita fuorie si è ribaltata e nello schianto sono rimaste ferite anche altre 2 persone. Sul posto sono intervenuti la Polizia locale di, le ambulanze del 118 e i Vigili del Fuoco. Secondo quanto riferisce il quotidiano locale Trani viva, l’esatta dinamica dell’è al vaglio della polizia locale di Trani.rimaste uccise nell’: ci sono altri feritiLa giovane donna coinvolta nello schianto si chiamava Margherita Liddo ed era al settimo mese di gravidanza: dopo l’arrivo dei soccorsi è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Bonomo di, ma è deceduta non molto tempo dopo il ricovero.

