Inter-news.it - Marinozzi: «Parma-Inter, mi stupisce l’attacco! Ricevuto rassicurazioni»

In, gara in programma oggi alle 18, Inzaghi è sempre più convinto di schierare la coppia titolare formata da Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Il giornalista Andreadagli studi di Sky Sport è sorpreso da questa scelta. COPPIA TITOLARE – Lautaro Martinez e Marcus Thuram titolari insieme a, una scelta che evidenzia la volontà dell’allenatore nerazzurro di non abbassare l’intensità, nonostante l’imminente sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. Andreaha parlato così riguardo questa scelta: «Miin positivo la scelta la coppia d’attacco questa sera contro il: Thuram e Lautaro Martinez, mi aspettavo più rotazione da parte di Inzaghi. Ma se fa questa scelta significa che ha avuto buone risposte dall’argentino e buonedal punto di vista fisico anche da Thuram.