Ilfattoquotidiano.it - “Mio figlio ha mangiato le ceneri di mio padre, sto ancora cercando di elaborare la cosa”: il video virale su TikTok

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È andata al piano di sopra per sistemare il bucato e quanto è tornata in salotto ha trovato il suo bimbo di un anno coperto di cenere da capo a piedi. Non c’è voluto molto per capire: ilaveva appenaledel nonno e le aveva sparse ovunque.Siamo nel Lincolnshire e la donna ha raccontato il fattaccio in undiventatosu: “Miohaledi mio”, si dispera Natasha Emeny. Intanto Koah, questo il nome del bambino, girovaga sereno per il soggiorno.E la mamma ha raccontato al Caters News Service di averci “messo un attimo per realizzarefosse accaduto” e di stare “elaborando la”. Il filmato, intitolato “Quando tuomangia tuo”, mostra il piccolo Koah camminare ignaro intorno al divano, con vestiti e viso coperti di cenere.