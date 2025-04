E ora parla lui Lorenzo e la verità sulla fine con Shaila | Quando è uscita dal Grande Fratello…

Grande Fratello, protagonisti di indiscrezioni, dichiarazioni e gesti che continuano ad alimentare il dibattito sui social e non solo. Tra questi, uno dei nomi più chiacchierati è senza dubbio quello di Lorenzo Spolverato, il modello originario di Corsico, finito al centro della scena dopo la rottura con Shaila Gatta, annunciata proprio durante la finale del reality.Dopo un periodo di silenzio social, Lorenzo è tornato a farsi sentire con un messaggio che ha colpito i fan per la sua sincerità e il tono emotivo. In una storia pubblicata su Instagram, ha scritto:“Giorni difficili, ma grazie a tutti per il sostegno che mi date. Non potete capire quanto sono grato a tutti voi che non mi fate sentire mai solo. Leggi su Caffeinamagazine.it Negli ultimi giorni, l’attenzione mediatica si è concentrata sugli ex concorrenti delFratello, protagonisti di indiscrezioni, dichiarazioni e gesti che continuano ad alimentare il dibattito sui social e non solo. Tra questi, uno dei nomi più chiacchierati è senza dubbio quello diSpolverato, il modello originario di Corsico, finito al centro della scena dopo la rottura conGatta, annunciata proprio durante la finale del reality.Dopo un periodo di silenzio social,è tornato a farsi sentire con un messaggio che ha colpito i fan per la sua sincerità e il tono emotivo. In una storia pubblicata su Instagram, ha scritto:“Giorni difficili, ma grazie a tutti per il sostegno che mi date. Non potete capire quanto sono grato a tutti voi che non mi fate sentire mai solo.

“Per lui ora si mette malissimo”. Grande Fratello, indiscrezioni negative su Lorenzo dopo la finale - Deianira Marzano ha ipotizzato che Lorenzo non avrà una carriera facile da ora in poi: “Dopo questa edizione, nessuno si ricorderà di lui. Lorenzo potrebbe finire per recitare in una recita ... (quilink.it)

Grande Fratello, Shaila Gatta e l'amore per Lorenzo Spolverato: «Il mio cuore mi parla di lui. Quando mi guarda io non capisco più nulla» - Ora, Shaila e Lorenzo ... nella quale mi imponevo "Deve piacerti questo ragazzo qui, non Lorenzo!". Però il mio cuore mi parla di Lorenzo e non so perché. Quando mi guarda io non capisco ... (msn.com)