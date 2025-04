Tvpertutti.it - The Couple, Simona Izzo rinuncia: ecco chi sarà opinionista di Ilary Blasi

a Thedi: le motivazioniThesu Canale 5 è pronto a fare il suo debutto lunedì 7 aprile 2025. Si tratta del nuovo reality condotto dain prima serata. Saranno otto e non dieci le coppie che sfideranno in varie prove, una dietro l'altra, per conquistare il montepremi in palio pari a un milione di euro. Negli ultimi giorni sono stati spoilerati gli opinionisti di The. In un primo momento si è parlato die Luca Tommassini, una coppia decisamente inedita per il piccolo schermo anche se entrambi hanno partecipato insieme al tavolo de La Vita in Diretta su Rai1.Davidemaggio.it ha svelato chehato ad esserea The. La regista, nonché sceneggiatrice, doppiatrice e attrice, ha preferito fare un passo indietro per essere presente sul set di una nuova serie di Canale 5 con Gabriel Garko e Anna Safroncik protagonisti.