Picchia la compagna in auto lei si mette a urlare e viene salvata dalla Polizia | arrestato 25enne

Polizia Locale di Milano ha salvato una donna mentre il suo compagno la stava Picchiando in macchina. La vittima ha denunciato l'uomo, raccontando le violenze subite nel corso di 2 anni di relazione. Lui è stato arrestato per stalking, lesioni, violenza sessuale ed estorsione. Leggi su Fanpage.it LaLocale di Milano ha salvato una donna mentre il suo compagno la stavando in macchina. La vittima ha denunciato l'uomo, raccontando le violenze subite nel corso di 2 anni di relazione. Lui è statoper stalking, lesioni, violenza sessuale ed estorsione.

