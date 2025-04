Incendio in un garage danni ma nessun ferito

Incendio in un garage di Grosseto, al piano interrato di uno stabile di via Lago di Nemi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Grosseto. Nel locale, ormai invaso dal fumo a causa delle fiamme scaturite per cause in corso di accertamento, la squadra dei vigili del fuoco ha avuto accesso tramite l'utilizzo di autoprotettori ad aria e, non appena individuata la fonte delle fiamme, le stesse sono state prontamente spente con acqua evitando che si propagassero anche ai locali adiacenti. Successivamente sono iniziate le operazioni per l'evacuazione del fumo a mezzo di moto ventilatori. Il calore sviluppato dall'Incendio ha causato danni all'intradosso del solaio separatore del garage dall'appartamento sovrastante, ma non ne ha pregiudicato la stabilità, ragione per la quale non è stato disposto il divieto di utilizzo dell'appartamento, ma è stata comunque effettuata un'operazione di puntellamento preventivo.

