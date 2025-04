Oasport.it - Flavio Cobolli continua a scalare il ranking ATP! Se vince a Bucarest vola in scia a Berrettini

si è qualificato con grandissima personalità alla finale del torneo ATP 250 di, regolando il bosniaco Damir Dzumhur in due set molto rapidi e meritandosi così l’approdo all’atto conclusivo che andrà in scena domenica 6 aprile (ore 13.00). Il tennista italiano si è ritrovato dopo alcuni mesi difficili e ora potrà andare a caccia del trofeo sulla terra rossa della capitale rumena fronteggiando il quotato argentino Sebastian Baez.La bella cavalcata inscenata negli ultimi giorni (prima dell’affermazione odierna aveva avuto la meglio sul francese Richard Gasquet e sull’austriaco Filip Misolic) ha permesso al 22enne romano di compiere un bel balzo in avanti nelATP: l’azzurro aveva cominciato la settimana da numero 45 del mondo, ora è tornato di forza nella top-40 della graduatoria mondiale e può ulteriormente risalire la china.