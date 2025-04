Lezione choc a Padova | bufera sulle macabre foto dei cadaveri di giovani uccisi dalla droga mostrate agli studenti

Lezione choc in un istituto di Padova, dove sono state mostrate in una quarta e quinta superiore le foto dei cadaveri di giovani uccisi dalla droga. Sagome stilizzate, ma eloquenti. L'obiettivo era catturare l'attenzione? Ampiamente raggiunto: e con tanto di mal di pancia e bufera polemica a ruota. E allora: «Sapete cos'hanno in comune questi quattro giovani rappresentati in foto? La droga e me».Inizia così la Lezione choc del professor Giovanni Cecchetto, direttore dell'Unità di Medicina legale e scienze forensi di Pavia, tenuta al cospetto degli studenti di terza, quarta e quinta superiore dell'Istituto Don Bosco di Padova, una scuola paritaria salesiana dove era in programma l'incontro dal titolo "Le dipendenze: danni fisici e psicologici", promosso dal Dipartimento di Scienze cardio-toraco-vascolari e Sanità pubblica dell'Università di Padova e dal Dipartimento di Sanità pubblica, Medicina sperimentale e forense dell'Università di Pavia.

