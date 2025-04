Ilnapolista.it - Bianchini: «Il mio lavoro è vendere sogni, la casa del Napoli è il mondo»

Tommaso, responsabile marketing del, ha rilasciato un’intervista alla Ipe Business School.Qual è il tuo ruolo all’interno di una società sportiva, in questo caso il?«, sono colui che ha ovviamente l’onere e l’onore di essere responsabile per tutte le fonti di fatturato del club, che fondamentalmente sono la parte sponsorship, la parte merchandising, parte ticketing, supportate ovviamente da tutto quello che è la parte marketing».Quali sono le tue strategie per il team aziendale della società?«Sono alda gennaio 2022, questi primi anni sono serviti a dare una struttura e anche una forte identità a quel che oggi è il brandsia sui mercati nazionali sia sui mercati internazionali. La nuova fase sarà quella della contaminazione fra le aree, per dare sempre di più strumenti di ingaggio (nel senso di engagement, ndr) ai nostri tifosi: ovviamente ilha una segmentazione di fan in tutto il, quindi noi oggi siamo chiamati a dotarli di strumenti di connessione giornaliera con il club».