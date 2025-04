Ilfattoquotidiano.it - Dazi, rischio recessione e crollo della fiducia affossano il dollaro (contro le attese). Pagano i consumatori Usa

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Non solo ildelle Borse mondiali. Ma anche, diversamente dalle, un forte deprezzamento del. Ireciproci senza precedenti annunciati da Donald Trump il 2 aprile, che portano il livello tariffario medio imposto dagli Usa ai massimistoria, hanno mosso le quotazioni del biglietto verde in una direzione inattesa. Segno che i mercati da un lato si aspettano una, dall’altro stanno smettendo di considerare ilun rifugio sicuro. Le conseguenze di lungo periodo potrebbero essere dirompenti. Nel breve, istatunitensi saranno ancora più danneggiati rispetto a quanto la stessa Casa Bianca si aspettava.Il rebus del– Quando un Paese imponesulle importazioni, dice la teoria economica standard, il prezzo dei beni stranieri aumenta per cui cittadini e imprese tendono a comprarne di meno.