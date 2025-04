Ilrestodelcarlino.it - Incidente sulla provinciale Codigoro – Lagosanto, morto un motociclista di 46 anni

Ferrara, 5 aprile 2025 – Ancora una tragedia sulle strade della provincia di Ferrara. Poco dopo le 10 di stamattina, undi 46ha perso la vita nello scontro con un'auto avvenuto lungo la, non lontano dalla rotonda dell'ospedale del Delta. Secondo le prime ricostruzioni, la vettura ha rallentato per compiere una svolta e, per cause da chiarire, il centauro, che viaggiava nella stessa direzione, è finito contro il retro della macchina. L'impatto, violentissimo, non gli ha lasciato scampo. Sul posto i carabinieri per i rilievi e il 118 con anche l'elisoccorso.MORTALE MOTO AUTO COINVOLTA