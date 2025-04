Milan-Fiorentina recuperato Rejinders

Milan-Fiorentina, match valido per la 31° giornata di serie A. I rossoneri si preparano ad affrontare i viola in una settimana che li ha visti già impegnati nel derby di Milano contro l’ Inter nella semifinale di andata di coppa Italia finito in parità. Sembrava che non poteva essere parte della partita l’ olandese Tijjani Rejinders il quale però ha recuperato tempestivamente dal problema intestinale che aveva sofferto negli ultimi due giorni e sarà parte della partita. Conceiçao ritrova quindi una pedina fondamentale per la sua squadra che gli ha permesso di mettere a referto tanti gol e assist nel 2025.Jimenez invece non ci sarà per squalifica. Il terzino spagnolo ha guadagnato due cartellini gialli nelle ultime due partite, ergo il tecnico portoghese dovrà fare a meno di lui. Dailymilan.it - Milan-Fiorentina, recuperato Rejinders Leggi su Dailymilan.it Questa sera alle 20.45 andrà in scena, match valido per la 31° giornata di serie A. I rossoneri si preparano ad affrontare i viola in una settimana che li ha visti già impegnati nel derby dio contro l’ Inter nella semifinale di andata di coppa Italia finito in parità. Sembrava che non poteva essere parte della partita l’ olandese Tijjaniil quale però hatempestivamente dal problema intestinale che aveva sofferto negli ultimi due giorni e sarà parte della partita. Conceiçao ritrova quindi una pedina fondamentale per la sua squadra che gli ha permesso di mettere a referto tanti gol e assist nel 2025.Jimenez invece non ci sarà per squalifica. Il terzino spagnolo ha guadagnato due cartellini gialli nelle ultime due partite, ergo il tecnico portoghese dovrà fare a meno di lui.

Milan-Fiorentina: probabili formazioni. Reijnders recupera in extremis, panchina per Gimenez. Milan-Fiorentina, Reijnders recupera: ecco la probabile formazione | PM NEWS. Milan-Fiorentina probabili formazioni: Reijnders è il grande dubbio, Gosens è out | Italia. Milan, infortunio Reijnders: le ultime per la Fiorentina. ??? Milan, Reijnders recuperato: partirà titolare contro la Fiorentina. Gli aggiornamenti. Verso Milan-Fiorentina, ottime notizie per Conceicao: recupera un titolare. Ne parlano su altre fonti

Milan-Fiorentina: probabili formazioni. Reijnders recupera in extremis, panchina per Gimenez - I rossoneri chiamati a vincere per acciuffare l’ultimo treno per l’Europa, i viola arrivano a San Siro galvanizzati dalle ultime vittorie su Atalanta e Juventus ... (msn.com)

Milan, Reijnders lascia l’allenamento: è in dubbio per la Fiorentina - Le ultime sulle condizioni di Tijani Reijnders Il Milan potrebbe dover fare a meno di Tijani Reijnders per la partita contro la Fiorentina di sabato sera. Il centrocampista ha avuto un’indisposizione ... (gianlucadimarzio.com)

Milan-Fiorentina, allarme Reijnders: oggi non si è allenato. Tomori provato tra i titolari - Vigilia di Milan-Fiorentina, sfida cruciale per le ambizioni europee di entrambi i club. Non arrivano buone notizie per Sergio Conceicao: il forte centrocampista. (msn.com)