Pronosticipremium.com - Milan-Roma, probabili formazioni: ancora El Shaarawy, torna Morata

Si avvicina sempre di più il match che vedrà lascendere in campo contro il. Una sfida molto importante per i giallorossi che dovranno cercare a tutti i costi di trovare la via dei tre punti. Il club capitolino, infatti, ha bisogno di dare continuità agli ultimi risultati ottenuti anche e soprattutto per scalare una classifica che, almeno per il momento, lo vede al decimo posto. Non di certo il piazzamento che i tifosi si aspettavano all’inizio dell’anno, ma c’ètempo per rimettere le cose per il verso giusto. La zona Conference League per esempio, occupata dalla Juventus, si trovqa a 12 punti.Sicuramente un gap difficile da colmare, ma non impossibile. Certo è che lanon dovrà fermarsi e la continuità in termini di risultati dovrà arrivare anche contro le prossime due avversarie big, ovveroe Lazio.