Lorenzo Spolverato il ragazzo che lo avrebbe baciato | Cosa vorrei dirgli ora

Un bacio, una forte chimica e tanta passione: quello che ci sarebbe stato frae Saro Mattia Taranto, anche conosciuto come il guru della moda, è stato raccontato dallo stilista al settimanale Nuovo Tv.Sempre fra le pagine del settimanale diretto da Riccardo Signoretti, Saro Mattia Taranto ha aggiunto: “La mamma di Shaila ha detto cheè gay, quando ho sentito quella parola mi sono fermato a riflettere su quanto possa essere delicato il tema dell’orientamento s3ssuale e su come venga spesso percepito attraverso gli occhi degli altri“. Il guru della moda, ovviamente, non conosce l’orientamento die neanche gli interessa. “Credo che la signora Luisa abbia semplicemente notato qualinche non le sembrava autentico al di là del suo orientamento. Spesso quando una persona non è completamente sincera con sé stessa questo può trasparire nei suoi comportamenti.