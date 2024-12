Ilfattoquotidiano.it - Lavrov: “Niente tregua ora, sarebbe un favore all’Ucraina. Vogliamo un accordo definitivo. La Francia ci contatta senza coinvolgere Kiev”

Via Volodymyr Zelensky, Washington faccia un passo per riallacciare i rapporti con Mosca, ma al momentocessate il fuoco. In un’intervista ai media russi e stranieri Sergheiha dettato tempi e modi per avviare le trattative per far tacere le armi in Ucraina. “Un cessate il fuoco a questo punto non porterebbe a nulla, mentre sono necessari degli accordi affidabili”, ha detto il ministro degli Esteri russo.“Sulla questione molto è stato detto – ha spiegato-. Ne ha parlato anche il Presidente russo (Vladimir Putin, ndr). Negoziati inutili non sono quello che“, ha aggiunto, sottolineando che “l’obiettivo di unaè quello di prendere tempo per continuare a inondare l’Ucraina di armi e consentire alle forze ucraine di raggrupparsi, di mobilitare personale e via discorrendo”, ha aggiunto, precisando che “abbiamo bisogno di accordi vincolanti, definitivi, e con valore giuridico”.