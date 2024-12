L’Atalanta il ristorante e i momenti più belli | Giuliana D’Ambrosio ricordi di vita

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Non c’è bisogno di bussare: al civico 58 di via Broseta la porta è quasi sempre aperta. Chi entra sa che sì, lei sarà immancabilmente lì (a meno che non giochi la sua Atalanta), pronta ad accoglierlo con il suo modo unico, in grado di mettere a proprio agio chiunque e senza fare distinzioni, si sia in cravatta o con la tuta sporca di calce.Ed è proprio per lei, oltre ovviamente che per il buon cibo, che si torna in quel locale d’altri tempi, quasi tutte le sere sold-out. Già, perchè alla fine l’ingrediente segreto della Trattoriaè proprio lei, la(rigidamente con l’articolo davanti), una vera e propria icona della città di Bergamo che abbiamo incontrato in occasione degli 80 anni di attività deldi famiglia.“In realtà sono già 81 gli anni: mio padre ha aperto nel 1943, in tempo di guerra”, ci corregge quella che è a buon diritto una leggenda della ristorazione orobica, presente nel suo locale in ogni guida turistica.