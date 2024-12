Anteprima24.it - Il 2025 dell’Avellino si apre a Giugliano, le tappe fino alla trentaduesimo giornata

Tempo di lettura: 2 minutiL’Avellino ha chiuso il 2024 con il successo (1-0) contro l’AZ Picerno. Un risultato che ha portato la squadra di Raffaele Biancolino al terzo posto in classifica a quota 35 punti (-5 dal primo posto occupato dal Benevento). Il nuovo anno si aprirà con la trasferta diin programma per il 5 gennaio ore 17:30. Nei giorni scorsi, la Lega Pro ha comunicato i giorni e gli orari delle sfide di campionato in Serie Ctredicesimadi ritorno (turno). Gare in diversi orarial 16 marzo: tra cui spicca la sfida del Partenio-Lombardi tra Avellino-Juventus Next Gen domenica 2 marzo alle 12.30.Il calendariotredicesimadi ritorno:21)– Avellino: domenica 5 gennaio ore 17.3022) Audace Cerignola – Avellino: lunedì 13 gennaio ore 20.