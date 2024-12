Metropolitanmagazine.it - Gary Oldman, star di Slow Horses, è stato “reclutato” dall’MI5 in occasione delle feste

, che interpreta il burbero bossspie Jackson Lamb nel successo di Apple TV+ ““, èdal vero MI5 per narrare una poesia natalizia. In collaborazione con la piattaforma di streaming, l’agenzia di controspionaggio britannica ha pubblicato un video sulla propria pagina Instagram in cui il premio Oscarracconta una rivisitazione contemporanea della poesia “La notte prima di Natale” (Twas the Night Before Christmas). Intitolato “Una storia di Natale”, il video mostra vari agenti ai loro computer nella sede centrale dell’agenzia di spionaggio di Londra, Thames House, mentrenarra con la voce del suo personaggio di “” Jackson Lamb.“Era la notte prima di Natale, quando in tutta la Thames House non si muoveva una foglia, solo il clic di un mouse“, intona.