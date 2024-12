Tvplay.it - Fonseca pronto a ribaltare il Milan, cambio di formazione totale

Possibile novità diper ilin vista del prossimo match di campionato contro la Roma, in programma domenica prossima a San SiroLa vittoria di misura contro il Verona è stata fondamentale per ilalmeno per mantenere le distanze invariate dal quarto posto in classifica che vale la qualificazione alla prossima edizione di Champions League, obiettivo prioritario per i rossoneri in campionato.ildi– Tvplay.it (Foto LaPresse)Il 2024 delsi concluderà con un altro match delicatissimo, quello contro la Roma in programma domenica prossima, alle 20.45, a San Siro. Un’eventuale vittoria sarebbe vitale per i rossoneri che possono approfittare dei concomitanti scontri diretti Juventus-Fiorentina e Lazio-Atalanta per accorciare ulteriormente le distanze in classifica dalla zona Champions.