Atalanta la Dea in corsa per tre premi al Global Soccer Awards 2024 | l’evento a Dubai

Bergamo, 26 dicembre– Lo straordinariodell’, vincitrice dell’Europa League e ora capolista solitaria in serie A con 40 punti, non è ancora concluso. La Dea domani pomeriggio in occasione del Globe- che si terrà a(in diretta tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport 24 dalle 16 ora italiana), nella tradizionale sede degli Emirati Arabi Uniti, nel quadro della 19maInternational Sports Conference - può portare a casa altri due autorevoli riconoscimenti internazionali. Il club bergamasco è innella categoria Best Men's Club riservata alle società. Per la categoria Best Men's Player è inil suo bomber Ademola Lookman, fresco vincitore del Pallone d’oro africano, anche se sarà dura per lui prevalere sugli stessi fuoriclasse che lo hanno relegato al 14esimo posto nella finale per il pallone d’oro europeo.