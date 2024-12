Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 25-12-2024 ore 13:10

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio Buon Natale dalla redazione da parte di Francesco vita in studio Dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro Papa Francesco ha impartito la solenne benedizione alla città e al mondo in occasione del natale del Signore vi abbia la danza della Pace ha detto il papà Il Santo Padre ieri ha aperto la porta Santa della Basilica di San Pietro dando ufficialmente il via Al Giubileo dedicata la speranza Santo Stefano per la prima volta Bergoglio aprire una porta santa nel carcere di Rebibbia un aereo passeggeri partito da Baku in Azerbaigian e diretta grozny Cecenia è capitato in Kazakistan vicino alla città di e Klaus sulla sponda orientale del Mar Caspio secondo le autorità ci sarebbero 39 morti 28 sopravvissuti Ministero della Difesa Russo di avere attaccato questa mattina alle infrastrutture energetiche kraemer.