Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, Zelensky: “Attacco russo con 70 missili e 100 droni. Putin ha scelto di farlo a Natale, cosa c’è di più disumano?”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nella notte dila Russia ha lanciato contro l’“oltre 70, compresi quelli balistici, e più di un centinaio did’. Gli obiettivi sono le nostre infrastrutture energetiche. Continuano a lottare per un blackout dell’”. A denunciarlo su X è stato il presidente ucraino Volodymyraggiungendo che “secondo i rapporti preliminari, i nostri difensori sono riusciti ad abbattere più di 50e un numero significativo di”. “Al momento ci sono interruzioni di corrente in diverse regioni. Gli ingegneri stanno lavorando per ripristinare l’alimentazione elettrica il prima possibile”, ha precisato.ha quindi accusato Mosca di aver pianificato deliberatamente l’nel giorno di: “Ogni massicciorichiede tempo per la preparazione.