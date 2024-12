Agi.it - Pfm, Orchestraccia e Orchestra Popolare La Notte della Taranta salvano il Capodanno a Roma

AGI - Ci penseranno Gabry Ponte, Pfm, l'e l'OrchestraLaa salvare ilno dopo la figuraccia con Tony Effe che si è portata dietro anche gli altri artisti previsti nel cartellone del Campidoglio. Il nuovo programma è arrivato nel giorno di Natale, in una nota del Comune "la sera del 31 dicembre, per il concertone dial Circo Massimo, si alterneranno sul palco Gabry Ponte, la PFM, l'e l'OrchestraLa. Insieme a loro Mariachiara Belardo e Don Cash per una grande festa a ingresso gratuito promossa daCapitale e organizzata in collaborazione con RDS, che inizierà a partire dalle ore 21.30 e che proseguirà con il countdown di mezzacon Don Cash e Mauro Zavadava Mandolesi". Tony Effe inizialmente coinvolto dal comune per ladel 31 dicembre, è stato costretto a un passo indietro dopo la protesta di un gruppo di consigliere del PD e di Azione che giudicavano i testi del rapper troppo violenti nei confronti delle donne.