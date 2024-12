Anteprima24.it - Orrore alla Vigilia: butta due cuccioli di cane nelle acque gelide di un torrente

Tempo di lettura: 2 minutiduedidi unma un abitante della zona vede tutto. Recupera i due cagnolini, uno dei due era già morto, e poi denuncia tutto e fa rintracciare l’autore, un 70enne proprietario di un fondo agricolo che è stato deferito e rischia il carcere. E’ accaduto a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno. Il 70enne aveva scaraventato ida uno dei ponti pedonali che collegano le due sponde delCavaiola, all’altezza di San Giuseppe al Pozzo. L’abitante della zona che aveva assistito si èto subitodelma per uno dei due cagnolini era già troppo tardi. Il personale della Pattuglia Ambiente, chiamato dal canile municipale, si è attivato immediatamente per rintracciare l’autore dell’ episodio, coordinato dal Responsabile della Polizia Giudiziaria.