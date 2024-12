Mistermovie.it - Mister Movie | Stop L’Eredità, non va in onda oggi

Questa sera, martedì 24 dicembre 2024, in occasione della Vigilia di Natale, il celebre game show, condotto da Marco Liorni, non andrà in onda come di consueto dopo il Tg1. Rai 1 ha infatti modificato la sua programmazione per lasciare spazio alla diretta della Santa Messa di Natale, celebrata da Papa Francesco nella Basilica di San Pietro a Roma.

La Santa Messa della Vigilia rappresenta un momento significativo per milioni di fedeli in tutto il mondo. Rai 1, come da tradizione, ha deciso di trasmettere l'evento liturgico in prima serata, sostituendo per una sera l'intrattenimento leggero con una celebrazione spirituale che richiama il vero significato del Natale.

Quando Torna in Onda?

I fan del quiz di Marco Liorni non dovranno attendere molto: L'Eredità tornerà regolarmente in onda domani, 25 dicembre, nel consueto orario delle 18:45.