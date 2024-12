Linkiesta.it - L’Italia è ultima in Europa per le competenze degli immigrati

Secondo i dati dell’ricerca Ocse, in Italia leadulti sono inferiori rispetto a quellealtri Paesi occidentali o avanzati. Se ci concentriamo sullenumeriche il quadro diventa ancora più allarmante. Non solo perché incide direttamente sulla competitività e sulla crescita economica, o perché siamo indietro rispetto a Paesi con redditi più bassi, ma anche perché il problema colpisce in modo particolare gli, i cosiddetti nuovi italiani.Dal 2012 al 2023, i punteggi italiani – già sotto la media – sono ulteriormente calati. Tuttavia, questo dato nasconde un leggero aumento di 1,12 punti tra gli italiani nati da genitori autoctoni. Al contrario, i punteggistranieri, figli di coppie miste opiù o meno recenti, sono diminuiti. Per chi è arrivato in Italia da meno di dieci anni, il calo è drastico: le loronumeriche sono inferiori di 13,42 punti rispetto a quelle rilevate dodici anni fa.