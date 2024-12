Gamerbrain.net - Indiana Jones: Come eliminare i nemici con lo stealth

Ine l’Antico Cerchio, l’approcciorappresenta un elemento chiave per superare le numerose sfide che Indy deve affrontare. Ecco una guida completa per sfruttare al meglio questa meccanica, permettendoti di avanzare silenziosamente trae trappole.Preparazione e Analisi dell’AmbientePrima di agire, è fondamentale pianificare ogni mossa:Studia i percorsi delle guardie: Osserva le loro rotte di pattuglia per individuare eventuali punti ciechi.Sfrutta i ripari: Cerca arbusti, angoli bui o oggetti che ti permettano di nasconderti.Identifica gli strumenti utili: Esamina l’ambiente per trovare armi improvvisate o oggetti per distrarre i.Consiglio: Usa la modalità “Intuizione” (attivabile con il tasto F su PC o R3 su console) per evidenziaree oggetti interattivi.