Donnaup.it - Il segreto del microonde: come fare per avere pietanze perfette!

Leggi su Donnaup.it

Ildel: per!Per cucinare perfettamente con l’ausilio del, bisogna necessariamente conoscerne i segreti.In caso contrario, i piatti potrebbero non essere all’altezza delle vostre aspettative. Il tran tran quotidiano ci costringe a continue corse contro il tempo; si arriva a sera affamate, ma stanche con poca voglia di cucinare.Ecco allora che entra in gioco lui: l’elettrodomestico di nuova generazione. Comodissimo, veloce, rivoluziona le lunghe cotture della cucina tradizionale. Ma non solo, ci permette anche di utilizzare un numero minore di stoviglie, risparmiandoci il riassetto generale: meno pentole, padelle e teglie, meno schizzi. Insomma in un baleno, con il programma adatto, la giusta temperatura, i minuti impostati correttamente, la cena sarà servita con buona pace degli affamati in famiglia.