Cori sul debito fuori bilancio si accende la polemica

Unaccumulato per fatture non pagate dal 2017 al 2019 per oltre un milione di euro diventa un caso a. “Questo è quello che si capisce dalle carte che hanno messo a disposizione per il prossimo consiglio comunale dove si dovrebbe discutere questo ulteriore– afferma Germana Silvi componente de L’Altra Città nella Commissionedel Comune d– Ora la maggioranza, come ha già fatto, sbandiererà questa sentenza come una vittoria.” “Ma dov’è la vittoria? Ildi oltre 1 milione di euro c’era: 340 fatture non erano state pagate nei tre anni dal 2017 al 2019. Se poi in corso di giudizio il Comune comincia a pagare, e “tardivamente” lo comunica al giudice, nulla cambia. E ora restano ancora da pagare ulteriori 304mila euro.” Si chiede la Consigliera Silvi.