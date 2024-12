Liberoquotidiano.it - "Conclave", il Papa ha un segreto scabroso: clamoroso al cinema

Occhio, è un film tratto da un romanzo di Robert Harris, un autore di successo quanto Dan Brown, ma più bravo. A noi intrigò maledettamente trenta e passa anni fa quando arrivò al best seller con Fatherland imperniato sulla fanta ipotesi di una guerra in Europa vinta dai nazisti. A Harris piace giostrare sui «come se». Come sarebbe il mondo se Adolf Hitler avesse prevalso? Cose così. Ora inprova a immaginare unto decisamente eterodosso (quando eterodosso lo apprendiamo solo nei cinque minuti finali). Il film si apre con la morte di un pontefice in carica. Al cardinale Lawrence, fedelissimo della buonanima, viene affidato l'incarico di organizzare un nuovo. Lawrence non deve badare solo all'andamento dei lavori. Ma controllare se veramente i candidati possibili alla successione siano veramente in grado di calzare le shoes of the fisherman (le scarpe del pescatore, cioè Pietro, come s'intitola un altro romanzo famoso).