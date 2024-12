Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Geraint Thomas annuncia il ritiro a fine 2025

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 25 dicembre 2024 - Dopo l'annuncio a mezza bocca di Chris Froome, che ha parlato della possibile presenza alla Vueltacome della sua ultima in un Grande Giro, arriva invece la certezza lapidaria di, che parla chiaramente della prossima come della stagione finale della sua carriera. Il programma dell'ultima stagione diL'annuncio è arrivato dai canali social ufficiale della sua Ineos Grenadiers, nei quali si è fatto un chiaro riferimento ai piani dell'ultima annata da professionista del vincitore del Tour de France 2018. Proprio la corsa più amata dovrebbe essere quella di chiusura, almeno per quanto riguarda i Grandi Giri, nei quali negli ultimi anni il gallese ha comunque raccolto risultati incoraggianti, specialmente se proporzionati all'età: in particolare i podi (secondo e terzo posto) al Giro d'Italia nel 2023 e nel 2024 e il terzo posto al Tour de France 2022.