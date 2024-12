Tg24.sky.it - Alpinisti dispersi, scesi a valle i soccorritori. Ricerche ferme per il meteo avverso

Il gruppo di tecnici del Soccorso alpino e speleologico e di lavoratori, che era bloccato a Campo Imperatore (L'Aquila), a circa 2.100 metri sul Gran Sasso, è riuscito scendere a. Isono impegnati da più di 48 ore nelle, al momentoa causa del, dei dueemiliano-romagnolisulla montagna. Le condizioni in quota sono sempre proibitive, ma un breve momento di vento debole ha consentito il funzionamento della funivia e la discesa a. Ledei due, viene fatto sapeere, riprenderanno non appena le condizioni in quota lo consentiranno.