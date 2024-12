Scuolalink.it - Violenza di genere: la lotta inizia dalla scuola

Leggi su Scuolalink.it

L’assessore al Welfare di Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini, sottolinea l’importanza di costruire una cultura basata sul rispetto e sulla consapevolezza fin dai primi anni di. Questo obiettivo guida il progetto di sensibilizzazione che coinvolge i giovani, rafforzando l’impegno del Comune nellaalladi. Difesa personale femminile: un successo per oltre 40 partecipanti L’tiva ha visto il successo del recente corso di difesa personale femminile, che ha coinvolto oltre quaranta donne suddivise in tre gruppi. Gli esperti di kick boxing hanno offerto un percorso che va oltre l’apprendimento delle tecniche, aprendo spazi di confronto per sviluppare fiducia, forza e strumenti pratici. Progetti scolastici per combattere ladiL’amministrazione comunale punta a trasformare il progetto in un appuntamento stabile, con l’intento di coinvolgere sempre più persone.