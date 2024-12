Ucraina sempre più armi di Kim alla Russia | il business con Putin ecco le prove

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) –I soldati di Kim Jong-un muoiono a centinaia per lanella guerra contro l’. La Corea del Nord, però, non ha nessuna intenzione di far venire meno il proprio sostegno all”operazione militare speciale’ di Vlaidmir: via mare e via treno Pyongyang spinge sulle forniture di armamenti a Mosca. Arrivanoormai più ‘recenti’ rispetto a proiettili di artiglieria vecchi di decenni inizialmente spediti nellache ormai quasi tre anni fa ha avviato l’invasione su vasta scala dell’. In cambio Kim riceve denaro e petrolio dal Cremlino – più di un milione di barili da marzo, stando all’Open Source Centre, a dispetto delle sanzioni Onu – ma anche, secondo i sudcoreani, sistemi di difesa aerea e tecnici per sostenere il ‘lavoro’ di Pyongyang nel campo dei satelliti spia.