Ubriaca e drogata travolge un minore sulle strisce pedonali, poi esce con gli amici a far serata

Leggi su Dayitalianews.com

Ultimamente si stanno verificando episodi a dir poco preoccupantistrade italiane: incidenti stradali e investimenti causati da alcol, droga e distrazione, in seguito ai quali i responsabili fuggono senza neanche prestare soccorso. Il caso più eclatante è quello della mamma 34enne investita e uccisa da un tir, il cui autista si è poi dato alla fuga, ma di episodi simili se ne stanno verificando tanti in questi ultimi tempi. L’ultimo si è registrato ad Alba, in provincia di Cuneo, dove una donna di 31 anni è stata denunciata dai carabinieri per fuga in incidente stradale con danni alle persone, omissione di soccorso alle persone ferite in incidente stradale, guida in stato di ebrezza e lesioni personali colpose.L’incidente e l’investimento delSecondo la ricostruzione la donna, il cui tasso alcolemico era di 2,02 grammi al litro e che avrebbe ammesso di aver assunto marijuana poco prima dell’incidente, avrebbe travolto unche stava attraversandoin corso Cortemilia ad Alba, proseguendo la sua corsa e senza fermarsi a prestare soccorso.