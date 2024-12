Spazionapoli.it - Tifosi Napoli, numeri da record: dato stupendo sugli spettatori al Maradona

Leggi su Spazionapoli.it

Ultime calciodariguardo ai: c’è unriguardo glial.La tifoseria delè tradizionalmente vista come una delle più passionali in Italia e in Europa. Questa è stata per i supporters partenopei un’annata vissuta sulle montagne russe, fra una seconda parte del 2023/2024 da incubo e un’ottima prima parte di 2024/2025. La scorsa stagione, chiusa con un incredibile decimo posto post-Scudetto, è una ferita forse non ancora del tutto chiusa, ma che a cui i buoni risultati del nuovo campionato stanno sicuramente ponendo rimedio.La passione, in ogni caso, non è mai mancata. Lo dimostrano alcuni dati pubblicato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, che mostrano loattaccamento di questa tifoseria alla squadra.