Spirito giusto per arrivare alla salvezza

"Per quel che si è visto in campo ci mancano due punti. Il pareggio ci fa tornare a casa con più di un rammarico, ma rimane la grandissima prestazione della mia squadra. Peccato. Girando a 18 punti avremmo avuto altre squadre alle nostre spalle, ma siamo sulla strada giusta per raggiungere la". Non può non essere rammaricato Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato, dopo il pareggio per 1-1 ottenuto sul campo del Piacenza. Un pareggio che, comunque, fa rimanere in serie positiva il sodalizio di via del Purgatorio, ora a quota 16 punti, sempre al quartultimo posto nella classifica del girone D di serie D, ma che è arrivato in pieno recupero, con i pratesi in superiorità numerica fin dfine del primo tempo. "Siamo andati a Piacenza a giocare meglio di loro. Ho visto un buon giro p