Liberoquotidiano.it - Siria: raid Usa, uccisi due agenti dell'Isis

Leggi su Liberoquotidiano.it

Washington, 24 dic. (Adnkronos) - L'esercito statunitense ha dichiarato di aver condotto un attacco aereo in, in cui sono morti due membrio Stato Islamico e ne è rimasto ferito un altro.Glio Stato Islamico stavano trasportando un camion carico di armi nella provincia di Dayr az Zawr, un'area precedentemente controllata dal governono e dai russi, quando sono stati colpiti da un attacco aereo, ha affermato il Comando centrale degli Stati Uniti in una dichiarazione su X.